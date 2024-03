Ciclismo donne élite. L’impresa di Valentina Basilico: regina della Vuelta del Guatemala

Valentina Basilico è la regina della Vuelta a Guatemala. La brianzola, ventenne della Eneicat CM Team, ha conquistato la classifica generale della prestigiosa corsa a tappe del Centro America riservata alla categoria donne Elite. Un’impresa da incorniciare per la giovanissima Basilico che per la prima volta nella sua carriera è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi una gara a tappe. In maglia gialla fin dal successo nella prima tappa di Ipala, Valentina è stata protagonista dalla prima all’ultima giornata con una condotta di gara da vera dominatrice. Ben supportata dalle compagne di squadra, oltre al trionfo nella frazione inaugurale, Valentina è giunta ottava nella seconda tappa, terza nella terza e seconda nella quarta giornata conclusiva con arrivo a Guatemala City alle spalle della compagna di colori, la portoghese Daniela Campos. Con questo entusiasmante trionfo, Valentina Basilico corona un inizio di annata incredibile caratterizzato fin qui da quattro affermazioni tanto da risultare plurivittoriosa in Italia.

Classifica finale. 1. Valentina Basilico (Ita-Eneicat CM Team) in 10h31’20; 2. Lina Maria Rojas (Col-Bike BMC Team) a 8’’; 3. Natalia Garzon (Col-Team Sistecredito GW) a 11’’; 4. Karen Villamizar (Col-Boneshaker Project Roxo) a 12’’; 5. Kira Payer (Usa- Boneshaker Project Roxo) a 15’’. Danilo Viganò