Ciclismo donne. La BePink alla conquista del Belgio

Tre gare in quattro giorni attendono le ragazze del team BePink Bongioanni di Monza. La sfida in Belgio scatterà oggi alla Omloop het Nieuwsblad, classica del circuito World Tour donne elite sulla distanza di 127 chilometri. Partenza da Gent e arrivo a Ninove, la corsa prevede tratti di pavè e le Cotes di Muur, Kapelmuur e il muro di Grammont, una delle otto salite in programma. Domani toccherà alla Craywinckelhof-Omloop van het Hageland di 129,2 chilometri da Aarschot a Tielt-Winge, mentre martedì il gruppo monzese si sposterà a Quaregnon per essere alla partenza della tradizionale “Le Samyn des Dames“, prevista sulla distanza di 114 chilometri. Un tris di appuntamenti impegnativi e di grande qualità per la BePink Bongioanni che sarà in gara con le atlete Casagranda, Jencušová, Magalhães, Oro, Pozzobon, Trinca Colonel e Schneider.

Dan.Vig.