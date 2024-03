Ciclismo donne. Sara Fiorin in azzurro sulla pista di Hong Kong

Sara Fiorin è in Oriente per la sua prima esperienza in Coppa delle Nazioni su pista. La brianzola di Seveso è stata convocata dalla Nazionale di ciclismo per la seconda prova che si svolgerà a Hong Kong oggi e domani. Dopo la sua presenza in Spagna, Croazia e Olanda, per la ventenne sarà una grande opportunità di far valere il proprio bagaglio tecnico nelle gare su pista e al tempo stesso dare il suo contributo alle qualificazioni in previsione delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Non nascondo l’emozione, ma cercherò di dare il meglio per ripagare la fiducia dei tecnici azzurri", le parole di Sara. Nel programma dell’atleta di Seveso, tesserata per la UAE Development Team, la partecipazione alla prova a Eliminazione donne elite.

Dan.Vig.