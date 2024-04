Ciclismo donne su pista. La Fiorin monopolizza il podio

Isabel Di Sciuva e Rebecca Fiscarelli firmano la doppietta al velodromo di Grenchen, in Svizzera, per i colori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin. Nella Kids Cup su pista per esordienti e alieve la formazione brianzola recita la parte del leone. Nella gara dell’Omnium riservata alla categoria Allieve le atlete di Daniele Fiorin hanno addirittura occupato l’interno podio: Fiscarelli si è infatti aggiudicata la classifica finale anticipando le compagne Nicoletta Berni e Greta Bordin (nella foto), mentre Elettra Maroso chiude in quarta posizione. La supremazia del team di Seveso si è fatta sentire anche nell’Omniun donne esordienti in cui è stata Di Sciuva a conquistare la prima posizione davanti all’elvetica Lena Steinmann e alla compagna di colori Melanie Bosonin. Oggi la squadra torna a gareggiare su strada, con la formazione al completo (compresi i maschi) che saranno alla partenza del Gran Premio Rosa e del Gran Premio Campi Energie in provincia di Verona.

Danilo Viganò