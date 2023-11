Ciclismo donne. Valtulini-Cagnazzo alla BePink Monza

Prosegue la campagna acquisti della BePink di Monza. La squadra femminile di Walter Zini annuncia l’arrivo delle giovani Elisa Valtulini e Irene Cagnazzo. Salgono così a 11 le ragazze in organico del team brianzolo della categoria donne elite. Cagnazzo, classe 2005, si è lasciata alle spalle un 2003 di ottimi risultati contraddistinti dal successo, tra le juniores, nella seconda tappa del Giro delle Marche poi terminando in seconda posizione nella classifica generale. Valtulini, classe 2004, arriva dalla GB Junior Piemonte. Il suo 2023 è stata caratterizzato da numerosi piazzamenti tra cui spiccano il secondo posto nel Gran Premio del Ticino in Svizzera e nella cronoscalata dell’Uva. Nel suo palmarès anche il quarto rango nella Coppa città di San Daniele del Friuli.

Dan.Vig.