Ciclismo, dopo 5 anni torna il Gran Premio Montanino

Reggello (Firenze),19 aprile 2024 - Un gradito e atteso ritorno nel ciclismo della provincia di Firenze. Dopo 5 anni di pausa torna domani, domenica 20 aprile, a Montanino la frazione nel comune di Reggello, il “59° Gran Premio” riservato ai dilettanti èlite e under 23, organizzato dagli sportivi locali, dal Comitato di Montanino e dalla Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa. E’ stato un successo di adesioni, in quanto sono 178 i corridori iscritti alla gara che si svolgerà sul tradizionale percorso lungo 150 chilometri, e che comprende per tre volte la salita da Montanino a Cascia di Reggello e per tre volte quella da Montanino a Cancelli. Per gli sportivi la possibilità di seguire da vicino la corsa in quanto saranno ben 6 i passaggi dal traguardo posto in via Turati.

Il ritrovo è fissato al Circolo di Montanino con partenza alle 13,15 per circa 2 km e mezzo di trasferimento, in quanto il via ufficiale alla corsa diretta da Enzo Amantini e Sanzio Rampogni è previsto in località Prulli di Sopra alle 13,30, con arrivo attorno alle ore 17. L’ultima edizione il 28 aprile 2019 fu vinta da Gregorio Ferri della Zalf Fior.

Antonio Mannori