Ciclismo: due tappe in Toscana e una in Umbria per il Giro-E Enel con bici elettriche

Milano, 6 aprile 2024 – E’ stato presentato a Milano al Mico in City Life il prossimo Giro-E Enel con le bici elettriche che scatterà da Torino il 4 maggio in contemporanea a quello dei professionisti e si concluderà il 26 maggio a Roma. Saranno 20 tappe, 1.166 chilometri per quasi 20 mila metri di dislivello.

Due le frazioni toscane ed una umbra. La quinta tappa da Massa a Lucca, la sesta da Siena a Rapolano Terme, la settima da Perugia a Bastia Umbra.

La mobilità green in scena sulle strade e nelle città più belle d’Italia. Saranno tante le occasioni per raccontare al pubblico i vantaggi della mobilità elettrica. Sarà la sesta edizione quella di quest’anno, che dal 2019 con la sua esclusiva formula della e-bike experience sulle strade e nei giorni del Giro d’Italia è l’ambasciatore della mobilità sostenibile ed elettrica, non solo su due ruote.

Dal Piemonte al Lazio, da Torino a Roma, in un viaggio ideale tra le due capitali d’Italia, unite dalla strada più lunga (e più bella). Quest’anno tante città importanti, oltre quelle citate: Bacoli, Benevento, Bolzano, L’Aquila, Lucca, Massa, Montichiari, Savona, Siena, Tolmezzo. E tappe per tutte le gambe: dai 30,5 chilometri della numero 1, la Torino-Torino, agli 81,5 della Benevento-Cusano Mutri, tappa numero 10, che sarà anche quella con il dislivello più pronunciato: 2.600 metri. Uno spettacolo di curve, panorami, salite, una fotografia del Belpaese come solo il Giro sa dare.

Il Giro-E edizione 2024, è sostenuta da Enel, nuovo Title Sponsor. Paolo Bellino, amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, è soddisfatto: “Sesto anno del Giro-E, una grande soddisfazione per un evento cresciuto moltissimo e dedicato a un mezzo totalmente sostenibile. L’edizione 2024 punta i riflettori sulle eccellenze del territorio, le città di provincia, i borghi e naturalmente le spettacolari montagne: una vetrina per il mondo interno sul nostro Paese, come anche sul made in Italy”.

Nuovo record sul fronte della partecipazione: iscritti ben 19 Team, più 8 Daily Team (gli ex Special team), che in totale prenderanno il via in 31 tappe. Tante conferme, ma anche nuovi ingressi, come i Team di Regione Abruzzo, Rovagnati e Virgin Active. Tra i Daily Team, da segnalare quello delle Fiamme Gialle, che nel 2024 festeggiano i 250 anni dalla fondazione e che forniranno all’organizzazione anche i bus per riportare i concorrenti alla città di partenza, al termine della tappa.

L’attore Paolo Kessisoglu, che ha già inforcato le e-road del Giro-E, quest’anno parteciperà con la onlus di cui è presidente e fondatore, C’è da fare, nelle tappe di Valdengo, Tirano e Valdobbiadene: gli appassionati che vorranno pedalare con lui al Giro-E Enel, potranno farlo con una donazione.

Tra i nuovi capitani che si aggiungono al folto gruppo di campioni ed ex professionisti del Giro-E Enel, composto da nomi del calibro di Gianni Bugno, Igor Astarloa, Damiano Cunego, Andrea Tafi, l’ingresso di due beniamini dei tifosi: Claudio “El Diablo” Chiappucci, l’indimenticabile vincitore di una Sanremo, di due Giri del Piemonte e di tappe al Tour e al Giro d’Italia, che vestirà i colori di Carglass, e lo sciatore Giorgio Rocca, tre bronzi iridati nello slalom speciale e una Coppa del mondo di specialità.