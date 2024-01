Ciclismo Due titoli tricolori e 19 regionali tra le competizioni su strada e su pista. Il bilancio della stagione appena conclusa. Le società fiorentine celebrano i loro successi

La festa delle società fiorentine organizzata presso la sede del Coni a Firenze, dal Comitato Provinciale presieduto da Leonardo Gigli, è stata una splendida passerella dei protagonisti della stagione ricca di vittorie, con due titoli italiani su pista e 19 regionali tra strada, pista e fuoristrada. Il saluto del presidente del Comitato Regionale Saverio Metti ha introdotto la premiazione con primi riconoscimenti ai sei protagonisti del Trofeo Tommaso Cavorso (Laerte Scappini e Lorenzo Luci i due vincitori premiati da Marco Cavorso). Assente il bi-tricolore su pista Fabio Del Medico impegnato in Germania con la Nazionale dove ha ottenuto due brillanti posti d’onore, riconoscimenti ai campioni toscani Aurora Masi, Maddalena Simeoni, Emma Meucci, Giorgia Giannotti, Gerolamo Manuele Migheli, Giulio Pavi Degl’Innocenti, Matteo Niccoli, William Luciano Gaggioli, Francesco Matteoli, Emanuele Ferruzzi, Lorenzo Luci, Marco Migheli, Niccolò Iacchi, Laerte Scappini, Edoardo Agnini. Premi anche ad altri brillanti protagonisti con successi e piazzamenti d’onore come Zeno Pisani, Esteban Ciolini, Giulio Natalino, Leonardo Pavi Degl’Innocenti, Niccolò Nieri, Aleksander Kolarski, Mattia Ballerini, Daniele Bacci, Daniele Fabbri, Matteo Braccesi, Leonardo Poggiali. Gli auguri per le feste hanno concluso la cerimonia.

An.Mann.