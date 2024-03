Ciclismo. Ecco i protagonisti del "Borgonuovo»

Tra i dilettanti élite/under 23 del ciclismo toscano la stagione da poco iniziata presenta anche il gruppo pratese Borgonuovo che fa capo al presidente Marcello Nannini. Il dirigente pratese da tempo nel ciclismo (la società fu fondata nel 1975 e quindi l’anno prossimo festeggerà 50 anni), oltre ad occuparsi da vicino dei sette atleti dà una mano, in virtù dell’accordo di collaborazione siglato, anche alle altre due squadre che fanno capo all’U.C. Pistoiese Arcadia, quella sempre di dilettanti e quella degli juniores. Il debutto stagionale del Borgonuovo è avvenuto nella Firenze-Empoli. Nella squadra anche il colombiano Camargo, che seppe mettersi in evidenza in alcune gare nella passata stagione, lo spagnolo Uri e il pratese Alessandro Nannini, mentre sono al debutto tra gli under 23, Di Girolamo, Romoli e Damiano. A guidare la formazione l’ex corridore Marco Fulfini. Il gruppo Elite-under 23: Matteo Damiano, Michael Di Girolamo, Giovanni Romoli, Alessandro Nannini, Leonardo Moroni, Yonathan Uri (Spa), David Camargo (Col.). Direttore sportivo Fulfini.

Antonio Mannori