Ciclismo. Ecco il calendario di tutte le corse

Una prima bozza di calendario delle gare in provincia di Monza è stata diramata dal Comitato Regionale della Lombardia. L’assenza di corse che ormai persiste da alcune stagioni sul nostro territorio è ancora purtroppo una triste realtà. Analizzando gli appuntamenti il 5 maggio le categoria Esordienti e Allievi sarà di scena a Brugherio. Per i dilettanti, la Medaglia d’Oro Nino Ronco di Ornago si svolgerà il 7 luglio. Uno fra gli apuntamenti più attesi è all’Autodromo di Monza, dove si cimenteranno Esordienti, Allieve, Allievi e Juniores il 13 luglio, mentre la classica in linea da Cesano Maderno alla Madonna del Ghisallo per donne esordienti-allieve è stata fissata per il 29 settembre. Confermato il Trofeo Villaggio San Pio X-Osca tuttoBici per allievi a Cesano Maderno il 13 ottobre prima del gran finale a Biassono con il classico traguardo della Coppa d’Inverno per elite e under 23, domenica 20 ottobre.

Dan.Vig.