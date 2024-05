Ciclismo. Edizione record del Gp di Lari Dominio degli atleti stranieri

Dominio degli atleti stranieri nella quinta edizione del Gran Premio Lari-Città delle Ciliegie. Sul traguardo in salita di Piazza XX Settembre all’ombra del celebre Castello dei Vicari lo spunto irresistibile del non ancora ventiduenne russo Egor Igoshev che con alcuni suoi connazionali corre nel team spagnolo della PC Baix Ebre. Lo sprint nella stretta via di accesso a Lari e in salita, era stato lanciato dal messicano Carlos Garcia vincitore 7 giorni prima con una condotta di gara analoga in provincia di Arezzo. Al messicano sono mancate le forze a 15 metri dal traguardo e Igoshev lo ha sorpassato a velocità doppia. Al terzo posto un vivace e brillante Parravano (a Lari primo nel 2023) che cercava di fare il bis in questa gara di successo grazie all’opera della società Juventus Lari con la regìa del presidente Antonio Giuntini, del vice Luciano Granchi, dei direttori di organizzazione Mauro Sardelli e Fabio Novi.

La corsa ha preso il via da Perignano (ritrovo al Centro Culturale Sandro Pertini e presentazione delle squadre in Piazza Vittorio veneto) e dopo tre giri pianeggianti (la classifica a punti dei traguardi volanti per il Trofeo Alvaro Bacci vinta da David Casini del V.C. Empoli) prevedeva 5 giri ondulati di 20 km ed un circuito finale con il gran premio della montagna di Parlascio dove è transitato per primo il vivacissimo Parravano (successo invece di Filippo Agostinacchio nella classifica finale dei GPM), che ha frazionato il gruppo e lanciato all’attacco un terzetto formato da Raccani e Guerra della Zalf Euromobil, e dal russo Gonov, compagno di squadra del vincitore. I due italiani hanno fatto di tutto per staccare il russo che però non ha mollato, ed i tre alla fine sono stati raggiunti a 600 metri dall’arrivo da un gruppo di 30 corridori. In volata la violenta accelerazione di Carlos Garcia, e la replica di Igoshev, Parravano e Piras con la rimonta del russo negli ultimi metri. Ordine di arrivo: 1) Egor Igoshev (Rus-PC Baix Ebre) km 162, in 3h45’48“, media km 43,047; 2) Carlo Trejo Garcia (A.R. Monex); 3) Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 4) Andrea Piras (Namedsport); 5) Tommaso Rigatti (Sissio Team) a 6“; 6) Ansaloni; 7) Meris,; 8) De Carlo; 9) Bonaldo; 10) Zaravskiy.

Antonio Mannori