Ciclismo Élite. Davide Ferrari riparte da Firenze. Obiettivo: rompere il digiuno

Il 2024 di Davide Ferrari scatterà il 24 febbraio con la Firenze-Empoli. Per il brianzolo sarà l’esordio con i nuovi colori della Continental Work Service Group società affiliata nelle Marche. Classe 1999 di Lissone, Ferrari è al terzo anno tra i dilettanti Elite e nonostante l’età che nel ciclismo di oggi inizia a farsi sentire, è ancora sulla cresta dell’onda tra i velocisti. "Il 2024 potrebbe essere l’anno decisivo se smettere o continuerà a correre - spiega Ferrari -. Da troppo tempo sto inseguendo il successo che mi sfugge sempre di mano. Mi manca davvero alzare le braccia e vorrei tanto poterlo fare in questa stagione, magari in una gara internazionale di classe 1.2 (Open) dove il prestigio è di alto livello.

Sono all’asciutto dal secondo anno da juniores, quella fu una grande annata in cui riuscii a conquistare sei successi. L’obiettivo è tornare a quei livelli". Ferrari si prepara dunque alla sua settima stagione tra i dilettanti. Come annunciato debutterà in Toscana, nella classica Firenze-Empoli, mentre il giorno dopo sarà al via della gara di Misano Adriatico.

Dan.Vig.