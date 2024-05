Ciclismo Elite e Under 23: appuntamento a San Giovanni. Oggi è il grande giorno del campionato toscano

SAN GIOVANNI

Oggi è in programma il campionato toscano di ciclismo riservato alle categorie Elite e Under 23. La corsa è denominata "7° Gp Città di San Giovanni Valdarno". Partenza alle 14: da percorrere ci sono 143,800 chilometri, con via ed arrivo in piazza Cavour, davanti a Palazzo d’Arnolfo. Iscritti circa duecento corridori, di squadre toscane ma anche extraregionali, e chi corre per club non della nostra regione concorrerà per la vittoria nel trofeo città di San Giovanni, ma non per le maglie di campione toscano. Tra le iscritte la Hopplà Petroli Firenze con Belleri, Lorello, Regnanti, Bozicevich, che vinse il titolo Under 23 l’anno scorso, la Mastromarco con Magli, la Maltinti con Di Felice e l’olandese Hoeks, l’aretina Rosini e altre toscane. Tra le extraregionali, la Zalf Fior con Zordan, la Onec con Colnaghi, l’Aran che punta su Parravano, la Sissio Team con Rigatti, la Petrucci con Garzi. Il percorso comprende le arrampicate delle Casacce (oltre 20%), la Montanina per Meleto, Bomba-Castelnuovo (8%) e Neri.

Primi due grandi giri: Piazza Cavour, Porcellino, Santa Barbara, Montanina (7%), Meleto, Bomba, Castelnuovo, Cavriglia, S.Lucia, via Martiri Libertà, le vie Europa e Lavagnini, Palazzo d’Arnolfo (due volte per km 21,500, totale 43. Quindi sei giri del circuito secondo: Corso Italia, via Peruzzi, Ponte alle Forche, Vacchereccia (Le Casacce), Cavriglia, Santa Lucia, San Giovanni, le vie Europa, Spartaco Lavagnini, Corso Italia e Palazzo d’Arnolfo arrivo (6 giri di km 16,800 ciascuno, totale km 100,800).

Organizzazione Comitato Corsa, presidente Mauro Cuccoli, e U.S. Fracor International, direttori di corsa Fabrizio Carnasciali e Enzo Amantini. La più entusiasmante gara di San Giovanni fu vinta dall’attuale C.T. della Nazionale Azzurra Daniele Bennati nel 2001: partito in discesa verso Bomba, tagliò il traguardo con meno di un metro dal gruppo inseguitore. Una lotta di 5-7 secondi per 8 km, fra Bennati ed il gruppo.

Giorgio Grassi