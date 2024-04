Ciclismo Èlite e Under 23. La cronoscalata del Montalbano scalda i motori. In 120 al via del Trofeo “Comune Capraia e Limite“

Tutto pronto per il secondo Trofeo “Comune Capraia e Limite“, la cronoscalata del Montalbano, che vedrà ai nastri di partenza ben 120 iscritti, provenienti da tutti Italia. Presso la Casa del Popolo di Lastra a Signa in via Livornese, sede della Polisportiva Tripetetolo società organizzatrice della gara, è stato presentata ieri la seconda edizione della manifestazione ciclistica, valida anche per il Trofeo Car Center e per il Memorial Michele Nunziata. Si tratta della cronoscalata riservata ai dilettanti Èlite e Under 23 (nella prima edizione dell’anno fu assegnato anche il titolo di Campione Toscano) in programma domenica 28 aprile ed alla quale come detto parteciperanno oltre cento corridori. Il primo prenderà il via da Capraia Fiorentina davanti al bar Pit Stop alle ore 9.30.

Il tracciato dopo i due chilometri iniziali in pianura per raggiungere Limite sull’Arno, prevede la salita verso Castra e il Montalbano con arrivo presso il Camping al termine dei sette chilometri e settecento metri. Un percorso suggestivo che, al di là dell’aspetto sportivo, farà anche conoscere le bellezze paesaggistiche e promuoverà il territorio. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti Gabriele Paci, assessore allo sport del comune di Capraia e Limite, il presidente della locale Pro-Loco Edoardo Antonini, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti e quello del Comitato Provinciale di Firenze Leonardo Gigli, oltre a sponsor e sportivi.

Antonio Mannori