Ciclismo elite e under 23. Trofeo Menci, Castiglion Fiorentino ospita ancora i big: Della Lunga tra i favoriti

CASTIGLION FIORENTINO

Si annuncia uno spettacolo tecnico di alto livello domani a Castiglion Fiorentino dove si corre il 24esimo trofeo Menci, riservato alla categoria elite e under 23.

La classifica per dilettanti è valida anche come trofeo Fans Club Daniele Bennati, Coppa città di Castiglion Fiorentino, memorial Celso Lauri, Zelindo Cappioli e Romano Marchesini. Partenza ufficiosa alle 12,50 da piazzale Garibaldi, ufficiale alle 13 dai Cappuccini.

Percorso per un totale di 160 chilometri vedrà i corridori dirigersi verso la Val di Chio, quindi Pieve di Chio, Santa Cristina, Colle Secco, Noceta, Cappuccini, via degli Zoccolanti, via Madonna del Bagno, via Trento, via Bartolomeo della Gatta. Circuito da ripetere nove volte, poi l’ultimo giro che vede Cappuccini, Val di Chio, Pieve di Chio, Santa Cristina, Colle Secco, Noceta, Cappuccini, via Bartolomeo della Gatta dove è posto l’arrivo.

L’organizzazione è della Valdarno Project con l’apporto degli sportivi castiglionesi.

Direttori di corsa Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali. Iscritti 172 corridori in rappresentanza di 26 squadre. Quantità e qualità a questa gara.

Tra gli attesi protagonisti i veneti Raccani e Chesini della Zalf Fior rispettivamente primo e secondo domenica al memorial Tortoli a Montalto, l’aretino Della Lunga, già tre successi nel 2024, Belleri, primo a Mercatale, Lorello vincitore a Penna, Regnanti della Hopplà Petroli Firenze, Galimberti e Montoli (Biesse Carrera), Parravano (Aran) terzo a Montalto, Magli (Mastromarco), Di Felice (Maltinti), Colnaghi (Onec), il danese Nordal (Solme Olmo), Garibbo, Ansaloni e Dapporto Tecnipes Inemilia Romagna), Crescioli (Sissio Team).

