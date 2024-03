Ciclismo, Eroica Italia Asd presenta la stagione 2024 a Roma

Gaiole in Chianti, 20 marzo 2024 – Un giorno importante quello di giovedì 21 marzo per l’Eroica Italia ASD con la presentazione a Roma del calendario degli eventi Eroica in programma quest’anno. Dagli juniores agli amatori, sia in versione Classic che NOVA, Franco Rossi, presidente di Eroica Italia e Giancarlo Brocci racconteranno come l’evento, nato a Gaiole in Chianti, sia sempre più diffuso in Italia e nel mondo tanto da divenire un vero e proprio stile di vita che va oltre lo sport, recuperando e sostenendo valori troppo spesso dimenticati. Il calendario 2024 degli eventi Eroica ha già proposto in febbraio a Cuba il primo grande avvenimento, ma ora si appresta ad entrare nel vivo dal mese di aprile con eventi in Sud Africa e Susegana, in provincia di Treviso. In Toscana ad aprile è in programma Eroica Juniores – Coppa delle Nazioni con squadre nazionali in arrivo da tutto il mondo. La gara si svolgerà tra le province di Grosseto, Siena ed Arezzo ed avrà un seguito a maggio con la Coppa Andrea Meneghelli. La stagione 2024 sarà lunga, intensa e mondiale con appuntamenti di spicco a Montalcino, Buonconvento, Castel del Monte e San Candido e culminerà con l’evento più atteso, L’Eroica che fin d’ora promette un nuovo record di partecipazione. Tutto questo in un contesto molto importante e di grande prestigio come “Esperienza Europa – David Sassoli”, in piazza Venezia, a Roma. Il luogo che in Italia rappresenta il Parlamento Europeo che esattamente un anno fa ospitò Eroica a Bruxelles in alcune giornate fitte di incontri con i parlamentari dell’intero continente. L'incontro avverrà alla presenza di ospiti importanti come il vicepresidente del Parlamento Europeo, Roberts Zile che dichiara: “È un onore essere portavoce dell’Eroica in Europa ed essere in un luogo così simbolico per l’Europa e l’Eroica. La mia gratitudine va a tutto il team Eroica: quello che state creando non sono più solo semplici eventi ciclistici; state creando una nuova comunità, una nuova cultura dove la bellezza della fatica si incontra nel rispetto dell'ambiente e del benessere” Temi ambientali, dunque e valori comuni che uniscono Eroica e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “Mi fa piacere riaffermare il legame virtuoso che unisce, da un anno ormai, L’Eroica, il Ministero dell’Ambiente e il Parlamento Europeo come qualcosa di rilevante. Questo legame ruota intorno ai due temi che collegano la vostra iniziativa a valori chiave di questo Ministero: tutela ambientale ed economia circolare. Con “L’Eroica” questi due temi corrono lungo quelle antiche strade bianche che hanno reso il ciclismo una leggenda e che uniscono quindi la tradizione e i valori moderni”, sottolinea l’on ministro Gilberto Pichetto Fratin. EROICA 2024 CALENDARIO 13/4: Eroica South Africa - Montagu – Cape Winelands 14/4: NOVA Eroica South Africa - Montagu – Cape Winelands 28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills - Conegliano-Valdobbiadene (TV) 12/5: Eroica Japan – Izu 26/5: Eroica Montalcino - Montalcino (SI) 08/6: NOVA Eroica Gran Sasso - Castel del Monte (AQ) 15/6: NOVA Eroica Switzerland - Sion – Valais 22/6: NOVA Eroica Buonconvento - Buonconvento (SI) 23/6: NOVA Eroica Family - Buonconvento (SI) 29/6: Eroica Valkenburg - Valkenburg - Limburg 24/8: Eroica Germania - Eltville – Rheingau 07/9: Eroica Dolomiti - San Candido (BZ) 14/9: NOVA Eroica California - Cambria – California 15/9: Eroica California - Cambria – California 5 e 6/10: L’Eroica - Gaiole in Chianti (SI) JUNIOR NATIONS’CUP 18/4 Punta Ala (GR) - Castiglione della Pescaia (GR) 18/4 Castiglione della Pescaia (GR) 19/4 Cinigiano (GR) - Siena 20/4 Siena - Montevarchi (AR) 21/4 Siena - Chiusdino (SI) 19/5 Siena - Montalcino - Coppa Andrea Meneghelli