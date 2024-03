Ciclismo Esordienti. La Salus torna in gara dopo anni. Debutto al Trofeo Valloncini

L’attesa sta per finire. Finalmente per la Salus Seregno è arrivato il giorno del debutto in gara, domani, nella gara di Camignone (Brescia) per la categoria Esordienti primo e secondo anno. La società brianzola, tornata in auge nel 2023 con una proficua attività su strada e nel Ciclocross, si prepara dunque a vivere una nuova avventura tra gli Esordienti. Ad attendere i ragazzi del presidente Marco Moretto sarà la 40sima edizione del Trofeo Valloncini-Trofeo comune di Passirano che scatterà alle ore 14.30. In casa Salus c’è parecchia emozione per questo esordio atteso da mesi con trepidazione e curiosità. Saranno al via i corridori Alessio Bozza, Luca Antonini, Edoardo Colombo e Giulio Moretto. Ma la Salus Seregno non sarà la sola a rappresentare la Brianza in questo primo evento del 2024.

Tra le formazioni partecipanti figurano inoltre il GS Cicli Fiorin di Seveso, la Giovani Giussanesi di Giussano, il Pedale Arcorese di Arcore e la Socità Ciclistica Brugherio Sportiva.

Dan.Vig.