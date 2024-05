Ciclismo femminile

Al via la campagna marchigiana. Dopo le confortanti prestazioni offerte al Giro della Campania e al Gran Premio "Liberazione", la Pro Cycling Team (foto) ritorna in strada per continuare nel percorso di crescita.

Nel prossimo fine settimana la formazione del direttore generale Manuel Fanini sarà impegnata a Porto S.Elpidio (domani) e a Corridonia (domenica 12 maggio). Con il direttore sportivo Denys Zhulavskiy ci saranno: le ucraine Alina Bohdan (22 anni), Anastasiia Ishman (29), Yuliia Nilova (19), Kateryna Naberezhna (34), Nataliia Safroniuk (20), Viktoria Parkhomiuk (23), Daria Bilous (19) e Olha Dehtiar (19). Rispetto alle precedenti convocazioni il team lucchese ha aggiunto due giovanissime (Bilous e Dehtiar) che hanno bisogno di fare un po’ d’esperienza.

"Le due, come tutte le altre – ha sottolineato il general manager Manuel Fanini – hanno un buon “motore” e delle buone prospettive, ma si devono “fare le ossa”. L’occasione, quindi, è di quelle ghiotte".

Il "ds" Zhulavskiy, anche lui ucraino, crede molto in loro e, per questo, le ha fortemente volute inserire nel gruppo delle più esperte. Sono opportunità importanti per fare esperienza e per migliorare il proprio bagaglio tecnico, con l’obiettivo anche del risultato agonistico.

M. S.