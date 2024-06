Ciclismo femminile. La Pierotti è tricolore. Vinto il titolo "Master»

Ancora la Media Valle del Serchio protagonista ai massimi livelli dello sport. Questa volta nelle due ruote, mentre, pochi giorni fa, le gesta nel tennis mondiale di Jasmine Paolini avevano fatto accendere i riflettori su Bagni di Lucca.

E proprio il paese della Media Valle torna sulla scena, anche se, questa volta, per un titolo tricolore. E’ quello conquistato da Valentina Pierotti, di Bagni di Lucca, appunto, che si è laureata campionessa italiana "Elite Woman Master" di ciclismo su strada, al termine di una gara dura e molto impegnativa, che si è corsa a Cortoghiana (Carbonia) in Sardegna ("Giro del Nuraghe"). L’atleta lucchese, che difende i colori della "Moto Guzzi - Angolo del Pirata", si è imposta nella sua categoria in questa gara di campionato italiano solo donne, sulla distanza di 70 chilometri, con 800 metri di dislivello, alla media di 36 km/h, su un circuito selettivo e ventoso con due salite: la prima di 7 chilometri e la seconda di 3 chilometri, da ripetersi per tre volte. Competizione caratterizzata da una fuga partita nelle battute iniziali, con le prime nove che staccano il resto del gruppo, fino a rimanere in quattro, con soluzione allo sprint.

Soddisfazione e orgoglio a Bagni di Lucca per questa bella affermazione che pone Valentina Pierotti come una delle migliori interpreti delle due ruote a livello femminile.

Flavio Berlingacci