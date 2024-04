Ciclismo femminile. Maria Giulia Confalonieri alla sfida della Parigi-Roubaix

Domani c’è la Parigi-Roubaix femminile. Tra le atlete in gara anche la brianzola Maria Giulia Confalonieri, classe 1994 di Seregno portacolori della Uno X Mobility formazione norvegese della categoria donne élite. Reduce dal Giro delle Fiandre, dove si è ritirata, Confalonieri cerca il riscatto nella classiche del pavè. Per Maria Giulia ci sono tutte le premesse per disputare una buona corsa. "Correre sulle pietre della Roubaix è qualcosa di particolare - spiega -. Un’emozione unica dove la fatica entra nelle gambe e nei polmoni. Cercherò di strappare un buon risultato ma anche di poter essere utile alle mie compagne di squadra". Sono 148,5 chilometri di cui 29,2 km di pavè, distribuiti su 17 settori compresi i settori di Mons-en-Pévèle e Le Carrefour de l’Arbre. La Parigi Roubaix è una delle corse più importanti del calendario internazionale femminile. Fino ad oggi si sono corse tre edizioni di questa classica nella quale l’italiana Elisa Longo Borghini vinse nel 2022 (84sima Confalonieri). Mentre lo scorso anno a imporsi fu la canadese Alison Jackson con la brianzola che chiuse in 28 sima posizione.

Dan.Vig.