Ciclismo. Festa Master Cross Emilia. Vincono Lechner e Bramati

Nel Bike Park di Casalecchio si è concluso il Master Cross Emilia che ha visto protagoniste nell’OpenF Eva Lechner e Lucia Bramati mentre tra i master il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano) si è aggiudicato gara e classifica finale e nelle altre due categorie master hanno centrato il successo Stefano Nicoletti e Giulia Ballestri (Emiliana Bike).

Le atlete dell’Ale Cycling Team Modena guidate da Milena Cavani hanno dominato nel femminile ed oltre all’accoppiata Lechner-Bramati hanno colto il successo tra le junior con Greta Pighi ed il bronzo con Valeria Terzi che si è così aggiudicata la classifica generale juniores del Master Cross Emilia.Nella gara OpenM successo di Filippo Agostinicchio(Team Guerciotti), 8° Filippo Fiorentini (A favore del ciclismo) 13° il vignolese Enrico Benassati. Ottima prova tra gli juniores dei modenesi Matteo Rinaldi (3°) Luca Spezzani (5°) Alex Fratti (6°) ,Giacomo Ghiaroni (8°) il piazzamento di ieri è stato sufficiente a Luca Spezzani per aggiudicarsi la generale di categoria.La vittoria è stata conquistata da Mattia Agostinicchio.L’Azzurra Giada Martinoli ha concluso il ritiro in Puglia con il CT. Pontoni salendo sul secondo gradino del podio.Positive le prestazioni dei gialloblù nelle categorie nazionali.Tra gli esordienti 1° anno successo del romagnolo Omar Berlini mentre hanno terminato la corsa al debutto Alessio Bonfiglioli e Francesco Giaconelli (Cicl,Maranello).

Tra gli esordienti 2° anno argento per Lucio Baccini e bronzo di Beatrice Trabucchi del Team di patron Stefano Belloi.Terza piazza per l’allieva 1° anno Jolanda Sambi e per l’allievo 2° anno Stefano Cavalli e 7° Edoardo Tassi ,che ha chiuso con il secondo posto nella generale.Netto dominio nella generale degli allievi 1° anno del lombardo della Guerciotti Giovanni Bosio,bronzo per Nicholas Scalorbi (Ale Cycling) terminati secondo nella generale,e Marcello Pelloni (7°) preceddno i gialloblù Nicolò Fiumara(15° e samuele Bischetti (16°). Il prossimo appuntamento per il ciclocross è previsto il giorni dell’Immacolata a Spilamberto con il G,P, Azienda Agricola Davide Montanari.

Andrea Giusti