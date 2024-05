Ciclismo. Fiorano si prepara al grande Gp. Vincitori illustri, oltre 100 esordienti

Presentata alla Lea Ceramiche a Fiorano la Giornata del ciclismo organizzata dal G.S.Spezzano-Castelvetro. Come da tradizione saranno di scena gli esordienti nella mattinata del 2 giugno ed al pomeriggio ci sarà la gara clou riservata agli elite ed under 23 con al via anche squadre Continental ossia atleti che gareggiano anche tra i professionisti. A fare gli onori di casa Matteo Mussini,Panaria Group, il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, il presidente provinciale della federciclismo Enzo Varini ed ovviamente la presidente della società organizzatrice Paola Messori ed il responsabile organizzativo Giulio Montanari. Saranno oltre un centinaio gli esordienti del 1° e 2° anno alle 9,30 a contendersi il 25° G.P. Industria,Commercio,Artigianato Fiorano che dovranno percorrere 6 giri del circuito locale per complessivi km.24,600. Alle 13,30 scatteranno gli elite ed under 23 con 34 tra i migliori Team nazionali ,con oltre 200 partenti nella 26^ edizione Fiorano-Fiorano, Memorial Giovanna e Giuseppe Mussini e Vincenzo Teggi. La corsa si snoderà su di un circuito di 7 chilometri da ripetere 7 volte per poi andare ad affrontare la salita del Puianello da ripetere 3 volte e quindi ritornare a Fiorano dove dovranno percorrere 6 giri dello stesso circuito per complessivi 176 chilometri. La manifestazione nazionale è l’unica che si svolge nella nostra provincia e vanta un albo d’oro di prestigio, tra questi quell’ Alberto Bettiol vincitore del Giro della Fiandre nel 2019 e lo scorso anno ha visto salire sul gradino più alto del podio il reggiano Federico Biagini che ha debuttato quest’anno tra i professionisti con il team della VF Group Bardiani.

Andrea Giusti