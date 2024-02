Ciclismo: gli esordienti e allievi convocati per lo stage del settore Fuoristrada

Firenze,16 febbraio 2024 - Il Consiglio Regionale del Comitato Regionale Toscana, su segnalazione del coordinatore della struttura tecnica regionale-settore fuoristrada Roberto Cecchi, ha convocato esordienti e allievi (maschi e femmine) per lo “Stage Fuoristrada” in programma nei giorni 23-24-25 febbraio in località Ghirlanda a Massa Marittima. Questi gli atleti convocati.

CAT. ALLIEVI: Luca Capacci (Scuola di Ciclismo Arezzo) Brian Ceccarelli (Team Siena Bike) Alberto Chiaromanni (Scuola di Ciclismo Arezzo) Filippo Federici (Team Siena Bike) Niccolò Lanzoni (A.S.D.I-MTB) Jean Leon Mondaini Andreini Lawley (Bottecchia Factory Tram) Lorenzo Noferini (Abetone Gravity Team) Gabriele Quilico (Pedale Sarzanese) Alex Rossi (Garfagnana MTB) Daniel Sani (Scuola MTB Cinghiali Gavorrano)

CAT. ESORDIENTI: Leonardo Agosti (Bike Service – Trail Brothers) Cosimo Bolognesi (Gito Forrun Squadra Corse) William Antonio Boretti (Team Valdinievole) Filippo Camiociottoli (Olimpia Valdarnese) Antonio Cerone (Team Valdinievole) Daniele Fabbri (C.C. Appenninico 1907) Marco Lepri (Team Fabiana Luperini S.Miniato S. Croce) Thomas Lucentini (Bike Service – Trail Brothers) Filippo Paoletti (Avis Pratovecchio) Lorenzo Sardi (Elba Bike)

CAT. DONNE ALLIEVE: Nicoletta Brandi (Elba Bike)

Cat. DONNE ESORDIENTI: Sveva Bertolucci (GS Capannori) Sara Colzi (GS Capannori) Gioia Costa (Elba Bike) Alyssa Di Girolamo (Uc Donoratico) Asia Genovese (UC Donoratico) Siria Genovese (UC Donoratico) Il gruppo sarà accompagnato da Valter Giammattei (Tecnico Regionale Fuoristrada); Roberto Moretti (Tecnico Regionale aggiunto); Sandro Ceccarelli (Componente S.T.R.-Settore Fuoristrada); Laura Puccetti (Coordinatrice Commissione Giovanile). Il ritrovo è fissato per il giorno 23 febbraio alle 18 all’hotel “Sleep and Ride”, in via di Perolla, 112 a Massa Marittima (GR), Fraz. Ghirlanda.