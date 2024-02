Ciclismo. Giacomo Villa nella Top 5 in Africa

Dal Rwanda arriva il primo piazzamento da professionista per Giacomo Villa. Il monzese, passato quest’anno nella massima categoria con la squadra belga della Bingoal WB, ha chiuso 5° nella seconda tappa del Tour of Rwanda, 129 chilometri con partenza da Muhanga e arrivo a Bikeho. Villa ha fatto parte dello sprint finale a ranghi compatti in cui è riuscito a posizionarsi sulle ruote dei migliori. Successo per l’israeliano Itamar Einhorn davanti al belga William Junior Lecerf e all’olandese Pepijn Reinderijn. Oggi è in programma la terza e impegnativa frazione che porterà i corridori da Huye a Rusizi, 140 chilometri con l’ascesa ai 1.951 metri di Bumazi, una salita di 7,3 chilometri al 5,1% di pendenza massima situata a soli 13 chilometri dall’arrivo.

Dan.Vig.