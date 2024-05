Ciclismo. Gileno, Dalola e Galimberti: ecco i campioncini

Davide Gileno, Andrea Galimberti e Riccardo Dalola sono i nuovi campioni provinciali di Monza e Brianza delle categoria allievi, esordienti di primo e secondo anno. I tre atleti hanno conquistato il titolo in occasione del Trofeo “Una Vita per la Brugherio Sportiva“-Trofeo Autofficina Galbiati vera e propria festa del ciclismo che si è tenuta a Brugherio. Tra gli allievi nuovo dominio dei portacolori dell’US Biassono, con Davide Gileno, 16 anni di Brugherio, che sprinta davanti al compagno di squadra Filippo Colella (l’arrivo in foto) mentre al terzo posto si piazza Giacomo Agostino del Pedale Senaghese. Sesto posto per Lorenzo Milani del GS Cicli Fiorin. Doppietta dunque firmata dai due, diretti da Paolo Brugali e Thomas Cova. Nella gara unica per esordienti il successo è appannaggio invece di Simone Marconi, milanese di Gessate dell’UC Pessano, che in volata supera Marco Botta del Pedale Senaghese e Riccardo Dalola (Brugherio Sportiva) che proprio in virtù della terza posizione si fregia del titolo brianzolo esordienti di secondo anno, mentre la maglia destinata al miglior corridore di primo anno finisce sulle spalle del tredicenne seregnese Andrea Galimberti del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi.

Dan.Vig.