Ciclismo: giornata intensa per il movimento reggiano. Oltre a Mirco, oggi in gara la Bardiani Csf della famiglia Reverberi. Maestri pronto per la Milano-Torino

Ritorno al passato. Giornata intensa per il movimento ciclistico reggiano che si cimenta nel professionismo, oggi a caccia della vittoria alla Milano-Torino, gara che fa da preludio alla Milano-Sanremo, classica calendarizzata per sabato prossimo. Sono 177 chilometri da Rho a Salassa, con un percorso rinnovato, ondulato, aperto sia ai velocisti che agli incursori alla ricerca della gloria. Si tratta della 105ª edizione, è una delle competizioni con più tradizione, "la classica più antica". Nell’elenco dei partecipanti troviamo Mirco Maestri (foto), 32enne luzzarese, capitano del Team Polti Kometa, nei giorni scorsi già protagonista di una lunga fuga alla Tirreno-Adriatico. "Sono pronto a dare il massimo con i miei compagni. Arriviamo da una buon corsa dei Due Mari, siamo fiduciosi. Il finale della gara è molto movimentato e potrebbe essere adatto alle nostre caratteristiche. Nel caso i velocisti abbiano un attimo di incertezza, il nostro Lonardi saprà farsi valere e noi punteremo su di lui. Abbiamo buone aspettative e siamo preparati a portare a casa il massimo, per ben figurare, per dare continuità al nostro inizio di stagione", afferma Maestri. La squadra è completata da Giovani Lonardi, atleta dallo spunto veloce, Davide Bais, Mattia Bais, Germano Gomez, Andrea Pietrobon, Diego Sevilla. Sull’ammiraglia il direttore sportivo Giovanni Ellena.

In lizza troviamo anche il Vf Group Bardiani Csf Faizanè, squadra storica del movimento ciclistico professionistico, che ha oltrepassato i 40 anni di attività. Per l’occasione la società della famiglia Reverberi schiera Lorenzo Conforti (2004), Filippo Magli (1999), Martin Marcellusi (2000), Alessio Martinelli (2001), Mattia Pinazzi (2001), Manuele Tarozzi (1998), Enrico Zanoncello (1997). A coordinare gli atleti i direttori sportivi Roberto Reverberi e Mirko Rossatto. E’ possibile seguire la storica Milano-Torino in diretta su Raisport dalle 14,30.

