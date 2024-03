Ciclismo giovanile. Maltinti sul podio nelle Marche. De Felice chiude terzo in volata

Brillante trasferta nelle Marche e primo risultato di rilievo per la formazione dilettanti della Maltinti Banca Cambiano. La squadra guidata dai direttori sportivi Scarselli, Luddi, Antonini e Scali, ha conquistato il terzo posto nella gara di Civitanova Marche con il velocista Francesco Di Felice, ma bravo anche il suo compagno di squadra Pietro Salvadori che ha sfiorato la top-ten, terminando undicesimo e confermando il suo ottimo inizio di stagione. La corsa marchigiana si è risolta con una volata affollata dove non era facile emergere, ma Di Felice, esperto oltreché veloce, ha saputo conquistare la medaglia di bronzo. Un risultato che ha reso soddisfatti i tecnici e dirigenti della società empolese di via Carraia, ad iniziare dal presidente Roberto Maltinti. La squadra sarà impegnata fuori regione anche nei prossimi due fine settimana e tornerà a gareggiare in Toscana martedì 26 marzo a Mercatale Valdarno, cui seguiranno la gare di Ponte a Egola del 31 marzo (l’anno scorso fu proprio Di Felice ad imporsi) e di Poggio alla Cavalla nel comune di Lamporecchio, lunedì primo aprile.

Antonio Mannori