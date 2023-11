Ciclismo giovanile. Novità al Velo Club Empoli. Ecco il team Èlite e Under 23

Una delle novità più rilevanti per la stagione 2024, è quella che presenta il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli. Il suo presidente Alberto Mazzoni, per la prossima stagione ha allestito infatti per la prima volta nella storia della società, una squadra dilettanti Elite e Under 23, oltre a Juniores, Esordienti e Giovanissimi. Sono 15 al momento, ma la cifra è destinata a salire, gli atleti che ne faranno parte diretti in ammiraglia da Davide Appollonio e Roberto Mazzoni, dei quali sette provenienti dalla squadra Juniores del Velo Club Empoli. Sono Elia Pellegrini, Alessio Fortini, Edoardo Coos, Francesco Vignozzi, Leonardo Bitossi, Federico Di Vita e Arglenio Sulaj. A questi si aggiungeranno Mattia Benedetti (Élite) proveniente dalla Futura Team, il brasiliano Marcos Lobo (Élite) dal Cycling Team Galicia, gli Under 23 Giuliano Trippi, Angelo Sulaj, Luca Giorni, Davide Casini ed i debuttanti che arrivano dalla categoria Juniores, Thomas Spinelli e Mattia Cincinelli. Oltre a questa novità, dalla società di Avane arriva un’altra belle notizia che riguarda la riconfermata collaborazione da parte di tutti gli sponsor che ne hanno garantito il sostegno anche quest’anno, quali RF Antincendi, Green House, Var Group, Ristorante Lo Spigo, Gruppo i Piastroni, Cicli Porciatti, Rossetti Vini e Carpel.

Antonio Mannori