Ciclismo giovanile. Oggi il Memorial Mori

Oggi l’attenzione degli appassionati del ciclismo lucchese sarà rivolta a Pieve Fosciana alla seconda edizione del Memorial Rossano Mori, riservato alle categorie "Esordienti" primo (13 anni) e secondo anno (14 anni) e "Allievi" (15-16 anni). La gara garfagnina assegnerà anche le maglie di campione provinciale al primo arrivato, nelle tre suddette categorie. Ai tre neocampioni provinciali andrà anche il Memorial Giuseppe Tagliasacchi.

Il Memorial Rossano Mori è organizzato in collaborazione tra Comune di Pieve Fosciana, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica provinciale. Quest’anno collabora anche il Comune di Castelnuovo con il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini. Da parte di tutti gli organizzatori il ringraziamento agli sponsor e ai volontari fondamentali per la buona riuscita della manifestazione, poi a tutta l’amministrazione di Pieve Fosciana e alla famiglia Mori per il supporto organizzativo.

Il programma prevede, alle 8.30, il ritrovo nel centro storico di Pieve Fosciana, presso il Comune, degli "Esordienti" primo anno che partiranno alle 9.30 da via San Giovanni e arrivo intorno alle 10.15 sempre in via San Giovanni; alle 10.45 partenza della gara degli "Esordienti" secondo anno e arrivo in via San Giovanni circa un’ora dopo.

Nel pomeriggio, alle 15, la partenza della gara "Allievi", da via San Giovanni, davanti al municipio e arrivo circa due ore dopo, dopo aver percorso il circuito di Campia e quello del Piano Pieve. Saranno tre gli atleti garfagnini al via, tutti nella categoria "Allievi", componenti della squadra Montecarlo Ciclismo del direttore sportivo Sauro Bertoncini. Si tratta di Francesco Bandini, passista, di Careggine; Andrea Pierini, allievo secondo anno, scalatore, che abita a Bolognana di Gallicano; Michele Folegnani, allievo primo anno, passista, ma con un ottimo spunto veloce, residente a Castiglione di Garfagnana. Ci sarebbe dovuto essere anche un quarto, Francesco Rocchiccioli di Sillicagnana, ma ha ripreso da poco ad allenarsi e non è ancora pronto per correre. Ci sarà, invece, la sua squadra "Una bici per tutti".

Dino Magistrelli