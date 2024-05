Ciclismo Giovanile. Titolo provinciale. Trionfa l’Iperfinish con l’empolese Luci

Trionfo della Iperfinish nel campionato provinciale, grazie al successo dell’empolese Luci a Greve in Chianti. Nel Giro della Valdigreve per la categoria Allievi che assegnava anche al primo atleta della provincia di Firenze la maglia di Campione Provinciale, a imporsi è stata infatti proprio la società di Fucecchio. Dopo il successo in Campania di Edoardo Agnini, ha vinto allo sprint la gara di Greve in Chianti l’empolese Lorenzo Luci, al suo primo successo come Allievo dopo le diverse vittorie ottenute da Esordiente. Tagliare il traguardo per primo gli ha quindi permesso di indossare anche la maglia di Campione Provinciale. La gara svoltasi su di un circuito che prevedeva un tratto in salita non impegnativo si è conclusa sul rettilineo di viale Da Verrazzano con una volata di gruppo e con il perentorio successo di Luci nei confronti di Nieri. A completare l’affermazione bis della squadra del presidente Moreno Ragoni e dello sponsor Giacomo Vierucci, anche il terzo posto conquistato dal sempre bravo Tommaso Roggi.

Antonio Mannori