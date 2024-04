Ciclismo giovanissimi. A Monza tutti in sella per il Trofeo Koinè

Il programma ciclistico delle formazione brianzole prevede, domani, la prima edizione del Trofeo Koinè System Cars-Memorial Londoni gara di Primi-Sprint per la categoria Giovanissimi che si svolgerà in via Omero a Monza con inizio alle 14.30. In concomitanza gli esordienti della Salus Seregno, GS Cicli Fiorin, Brugherio Sportiva, Giovani Giussanesi, Pedale Arcorese e le ragazze della Società Cesano Maderno saranno al via della cronometro individuale di Valmadrera (Lecco). Il 21 aprile gli allievi di Velo Club Sovico, US Biassono e Cicli Fiorin che affronteranno la prova di Graffignana (Lodi). Sempre gli allievi a Legnano con la Giovani Giussanesi. Per gli esordienti, a Olgiate Molgora (Lecco) sono attesi i portacolori del Pedale Arcorese, della Salus Seregno e della Giovani Giussanesi.