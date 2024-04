Ciclismo Giovanissimi. Il Memorial Romano Erba parla bergamasco. Lissone e Sovico a podio

Al Memorial Romano Erba per Giovanissimi sulle strade di Lissone vincono i bergamaschi del Gruppo Ciclistico Almenno. Diciasette le squadre in gara: sul podio lo Sport Club Mobili Lissone e il Velo Club Sovico. Sul piano delle gare individuali, i brianzoli hanno fatto valere il fattore campo centrando il bersaglio grazie a Giorgio Bonati (Mobili Lissone) che trionfa tra i G1 battendo Giacomo Roncoroni della Biringhello, Mattia Testa della Salus Seregno tra i G3 su Niccolò Redaelli del Sovico e il compagno di squadra Maria Davide Secchi, Guglielmo Rivolta (VC Sovico) con i G4 e infine Andrea Del Bel Belluz (Brugherio Sportiva) nella prova G6. Due invece le affermazioni in campo femminile, con Margherita Cherchi (Pedale Arcorese) vincitrice nella batteria G3 e Carolina Testa della Salus Seregno (nella foto col fratello Mattia) in quella riservata alla G5 dove ha preceduto Beatrice Caccia del GS Cicli Fiorin e Camilla Vergani del Pedale Senaghese.

Dan.Vig.