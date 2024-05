Ciclismo giovanissimi. Trofeo Don Orione. La Brianza difende le strade di Seregno

Oggi a Seregno va in scena il Trofeo Don Orione-Memorial Giuseppe Meroni organizzato dalla Salus Ciclistica Seregno per la categoria dei Giovanissimi (7 e 12 anni). Oltre alla Salus, in chiave brianzola occhio ai ragazzini della Giovani Giussanesi, Polisportiva Molinello Servetto di Cesano Maderno, Sport Club Mobili Lissone, Pedale Agratese, GS Cicli Fiorin, Pedale Arcorese, Brugherio Sportiva e Velo Club Sovico. Percorso cittadino con partenza da via Monterosa proseguendo per le vie San Vitale, Adua, Giuseppe Verdi e ancora Monterosa dove è posto l’arrivo. Il via alle 14.30.

Dan.Vig.