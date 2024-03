Ciclismo. Giro dei tre comuni. Un tris di gare per gli allievi

Definito il programma di un fine giugno che promette emozioni e spettacolo con il ciclismo giovanile grazie alla Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Tre giorni di fuoco dal 28 al 30 giugno e di grande impegno e lavoro per gli organizzatori ponsacchini. Al venerdì si aprirà la seconda edizione del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti per allievi, nuova denominazione in quanto sono coinvolti oltre a quello di Ponsacco anche i comuni di Cascina e Calci. A Cascina ci sarà infatti la partenza della cronometro individuale che si concluderà a Ponsacco presso l’Enoteca Le Melorie in Viale Italia. Sabato 29 giugno quando partirà il Tour de France da Firenze, la seconda tappa del Giro con partenza di fronte alla Certosa di Calci e traguardo fissato sempre a Ponsacco dove domenica 30 giugno nel pomeriggio, si concluderà l’ultima frazione che prenderà il via da Cenaia. Nella giornata festiva al mattino sempre a Cenaia (davvero un ritorno in grande stile del ciclismo in questa località dopo alcuni anni di pausa, grazie all’impegno di Modiano Freschi personaggio di 92 anni da sempre nel ciclismo) ci sarà la partenza dei due Campionati Toscani esordienti primo e secondo anno il cui arrivo sarà sempre a Ponsacco in viale Italia. Sarà un fine settimana intenso, ricco di eventi con circa 330 concorrenti tra allievi ed esordienti.

Antonio Mannori