Ciclismo. Giuliano batte tutti a Castelnuovo. Il Circuito della Madonnina è suo

Nella classica di apertura del ciclismo giovanile spezzino, il tradizionale ’Circuito della Madonnina’ per Juniores organizzato dalla società Casano (con patrocinio del comitato Fci spezzino e Comuni di Luni e Castelnuovo Magra) vittoria del piemontese Riccardo Giuliano che nella salita di Castelnuovo ha messo in fila i concorrenti aggiudicandosi il memorial ’Giorgio Tonelli e Antonio Cibei"’ La rassegna si è presentata con una bella novità: l’arrivo in salita in piazza Querciola a Castelnuovo dopo i 27 giri pianeggianti nel circuito di Casano di Luni. Unire i due territori di Luni e Castelnuovo è stato dunque il modo migliore per ricordare i due grandissimi sportivi e appassionati di ciclismo originari proprio dei due Comuni. Ancora piazzamenti per il team Franco Ballerini mentre il portacolori di casa Matteo Gabelloni dell’Uc Casano ha chiuso settimo. In gara 13 società per un totale di 80 ragazzi, 33 i ritirati. Ordine d’arrivo: 1) Riccardo Giuliano (Uc Piasco) 79 km alla media dei 40,665. 2) Joann Rolando (Team Cesaro Franco Ballerini); 3) Leonardo Simone Buongiorno (Energy team); 4) Mattia Gagliardoni Proietti (Team Franco Ballerini); 5) Gabriele Peluso (Uc Piasco); 6) Nicolas Almonte (Energy Team); 7) Matteo Gabelloni (Uc Casano); 8) Riccardo Martelli (Team Franco Ballerini); 9) Ruggero Lombardi (Uc Pistoiese Team); 10) Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini).