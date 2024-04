Ciclismo. Giulio Pellizzari protagonista. Seconda piazza al Tour of the Alps

Il talentuoso professionista ventenne Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) sale sul podio del Tour of the Alps. Il ribattezzato ‘Gioiellino’ di Camerino chiude alle spalle del ventiseienne spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Lidl-Trek), con cui ha guidato l’offensiva vincente della terza severa tappa. Per la speranza del ciclismo marchigiano è la conferma agli alti livelli, in particolare alla vigilia del Giro d’Italia. Già bronzo di giornata l’anno scorso, l’argento di questa edizione ha il profilo della conferma. Il Tour continua: oggi e domani ultime due dure giornate. Pellizzari è ottavo in classifica generale.

La prima voce è quella del mentore Sandro Santacchi, presidente onorario dell’Avis – Frecce Azzurre: "Fantastico Giulio, secondo al traguardo, nel giorno dell’anniversario dell’ultima vittoria di Michele Scarponi proprio al Tour of the Alps, nel 2017. Questa coincidenza è commovente e piena di significati". Gli amici e sostenitori più vicini: "È il nostro orgoglio. Siamo felici per lui, considerati i tantissimi sacrifici che fa". Pellizzari è andato in crescendo, lavorando intensamente in inizio di stagione. Vari i piazzamenti ottenuti. Già ripetutamente in bella mostra e nel gruppo dei migliori, specialmente nella Coppi e Bartali. Da annali il 2023, quale under 23 ai vertici internazionali, con il picco raggiunto nel Tour de l’Avenir, oro di tappa e argento nella generale. Considerato modello di serietà e stile, Giulio è anche il corridore di copertina dell’ultimo almanacco della Federciclismo Marche.

Ordine Arrivo: 1.Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek); 2.Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a 22“; 3.Tobias Foss (INEOS Grenadiers) a 38“; 4. Bardet; 5. A. Paret-Peintre; 6. Tiberi; 7. Poels; 8. O’Connor; 9. V. Paret-Peintre; 10. Sosa.

Classifica generale: 1. Lopez; 2. Foss a 31“; 3. O’ Connor a 45“; 4. Tiberi a 48“; 5. Bardet; 6. Poels; 7. V. Paret-Peintre; 8. Pellizzari a 57“.

Umberto Martinelli