Ciclismo, gli atleti della Gastone Nencini in maglia gialla in onore del Tour de France

Barberino di Mugello, 19 marzo 2024 - Il Palazzo Pretorio a Barberino di Mugello ha ospitato la presentazione della Sc Gastone Nencini, alla quale sono intervenuti la vicesindaca Sara Di Maio, Paolo Tagliaferri, Assessore allo Sport, Saverio Metti, Presidente Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Leonardo Gigli, Presidente Comitato Provinciale Firenze, Roberto Elefante della Struttura Tecnica di ciclismo, Sara Latini e Stefania Graziani in rappresentanza della "Carpenteria Metallica" main sponsor della società.

Un’occasione particolare in quanto è stata svelata anche la maglia gialla celebrativa creata in omaggio a Gastone Nencini, vincitore del Tour de France 1960. Un bel colpo d'occhio in "giallo", colore che accompagnerà i giovanissimi atleti per la stagione agonistica 2024 in ricordo dell'impresa di Nencini e quale omaggio alla partenza del 29 giugno da Firenze del Tour de France, con gli atleti della società barberinese pronti a rendere onore alla Grande Boucle e al loro campione che dà il nome alla società.

Queste le due squadre: GIOVANISSIMI: Gentili Adele, Rossi Ryan Alexander, Seneci Perseo, Villone Giuseppe, Gentile Davide, Mordini Mattia, Senaci Eracle, Villone Giulia. Ds Nencini Pier Luigi, Viola Gianluca, Viviani Jacopo; accompagnatori Stefani Carlo. ESORDIENTI: Villone Maria Josè, Aiazzi Duccio, Ugolini Luca. Ds Toccafondi Luca; accompagnatori Alfieri Filippo, Arzilli Valeria; direttore tecnico Arzilli Federico. PROGRAMMA GARE: 26 giugno “Campi in Bici per Gastone Nencini”; 15 settembre Coppa Sportivi di Bilancino; 21 settembre Memorial Gastone Nencini; 26 ottobre gara di mountain bike nella zona di del Ciclodromo Gastone Nencini a Barberino di Mugello.