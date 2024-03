Ciclismo, gli atleti dell'Etruria Team Sestese hanno le nuove squadre

Signa, 28 marzo 2024 - Dopo la morte a seguito di un incidente stradale del direttore sportivo, il fiorentino Gianluigi Parenti, gli atleti dilettanti Under 23 che facevano parte della società con sede a Signa, si trovarono senza società in quanto l’Etruria Team Sestese Amore&Vita presieduto da Anna Lemmi, moglie del compianto direttore sportivo signese, decise di lasciare l’attività. Da qui l’intervento del presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti per trovare un’adeguata sistemazione agli atleti e consentire loro di proseguire nel ciclismo. Tutto si è risolto grazie al gesto apprezzato da tutti, da parte di alcune società che hanno deciso di tesserare gli atleti. Per gli atleti dunque nuove società che meritano il più vivo plauso. Luca Amadio e Alessio Giannelli alla U.C. Pistoiese, Esteban Ciolini alla Pol. Tripetetolo, Francesco Giairo Rossi al Gragnano Sporting Club, Jacopo Forni al Mastromarco Sensi Nibali, Francesco Vignini alla Maltinti Banca Cambiano, Edoardo Di Luigi alla Cycling Cafè Racing Team, Marco Ugolini alla Futura Team Rosini.