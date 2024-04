Ciclismo. Gli esordienti a S.Marino di Carpi. La Vuelta, Rachele Barbieri al via

Ultima domenica d’aprile con il ciclismo giovanile a S.Marino di Carpi e Cavezzo, mentre Rachele Barbieri sarà al via alla Vuelta e Luca Paletti conclude il Giro di Turchia. Saranno gli esordienti del primo anno ad aprire le ostilità alle ore 9 a S.Marino di Carpi nel ricordo di Cristian Castagna che si contenderanno il successo sulla distanza di 25,2 chilometri con al via il campione provinciale lo spilambertese Elia Caselli. Seguiranno alle 10 gli esordienti del 2° anno impegnati nel Gran Premio Jetprime che gareggeranno su 7 giri del circuito locale di 4,2 chilometri per complessivi 29,4 chilometri tra gli 80 partenti il campione provinciale Orlandi della Pol.Sanmarinese, società organizzatrice della giornata del ciclismo giovanile che si concluderà nel pomeriggio con il via alle 14,30 che dovranno percorrere 12 giri dello stesso circuito carpigiano per complessivi 50,4 chilometri. Ai nastri di partenza ben 130 atleti i migliori dell’Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto. Sempre nella bassa modenese grazie all’impegno di un ex atleta Massimo Ferraretto in quel di Cavezzo saranno in gara oltre 200 atleti nel gp Ferro Bike con il patrocinio dell’amministrazione comunale e l’organizzazione tecnica della Ciclistica Novese, alle 15,30 scatterà la prima batteria. Trasferta in terra toscana a Bucine (Arezzo) per gli juniores del Team Paletti con il modenese Armin Caselli già protagonista il giorno della Liberazione in una gara nazionale dove ha colto una pregevole settima piazza a caccia del primo podio stagionale. Si conclude oggi il Giro di Turchia con il ventenne modenese Luca Paletti (VF Group) che ha corso sempre in crescendo e che nella tappa odierna dovrebbe conservare il suo 20° posto assoluto in classifica 5° in quella dei giovani. Scatterà oggi da Valencia con una cronosquadre La Vuelta con Rachele Barbieri (foto) che già da domani sarà protagonista nella prima frazione pianeggiante.

Andrea Giusti