Ciclismo, gli juniores domenica sulle strade bianche da Siena a Montalcino

Siena, 15 maggio 2024 - Domenica 19 maggio si corre l'internazionale Coppa Andrea Meneghelli, con partenza da Siena e conclusione a Montalcino dopo aver attraversato le strade della Val d'Orcia e diversi tratti sterrati. Trenta le squadre iscritte a questa quarta edizione di Eroica Juniores sulla distanza di 111 chilometri, e tra queste la nazionale della Slovenia, e squadre di club da Francia, Repubblica Ceca e San Marino. "C'è grande attesa nel territorio per questa gara giovane ma già una classica del calendario internazionale - sottolinea Franco Rossi, presidente dell’organizzazione - Al via ci saranno tutte le migliori squadre a livello nazionale che saranno a Siena e Montalcino già da sabato per le ricognizioni del percorso. Gli stranieri sono molto competitivi ma, come sempre, gli italiani daranno battaglia. Chissà che non sia la volta buona per festeggiare uno di loro. Con la corsa juniores inizia la settimana che poi porterà Montalcino a vivere le emozioni dell’ottava edizione di Eroica che ha registrato l’ennesimo record di ciclisti iscritti”. IL PERCORSO: Risulta molto ondulato, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 24 chilometri, in località La Piana, Le Crete, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Le località attraversate quelle di Ville di Corsano, Vescovado, Piana, Buonconvento, Chiusure, San Giovanni D’Asso, Torrenieri, Crete, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sesta, Sant’Angelo in Colle, Argiano, Tavernelle e arrivo a Montalcino (Piazza del Popolo) alle ore 17.00 circa. La partenza ufficiosa alle ore 14 dalla Fortezza Medicea di Siena, quella ufficiale dieci minuti dopo da Costa Fabbri SP46.