Ciclismo, gli juniores toscani scelti per la Coppa delle Nazioni

Firenze, 7 maggio 2024 – Dopo l’Eroica Juniores a tappe svoltasi in Toscana, domenica prossima 12 maggio è in programma a Pieve del Grappa in Provincia di Treviso, un’altra prova della “Nazional Cup Juniores”. Per questo importante appuntamento il Consiglio Regionale del Comitato Toscana su indicazione della Struttura Tecnica Regionale Settore Strada e del tecnico regionale Alessio Lazzeri, ha convocato per la Rappresentativa Toscana sei atleti. Si tratta di Mattia Ballerini (Vangi Il Pirata Sama Ricambi); Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini); Ruggero Lombardi (U.C. Pistoiese Team); Matteo Luci (Polisportiva Monsummanese); Andrea Nannini (U.C. Pistoiese Team); Mattia Panconi (Mepak Junior Team). In qualità di riserve: Filippo Agostinelli (Casano), Emanuele Ferruzzi (Polisportiva Monsummanese) e Matteo Spanio (Mepak Junior Team). La rappresentativa regionale sarà accompagnata dal tecnico regionale Alessio Lazzeri, dai due tecnici aggiunti Roberto Moretti e Lorenzo Friscia, dal meccanico Simone Russo. La squadra gareggerà con la maglia della rappresentativa regionale Toscana.