Ciclismo. GP Montanino, Manenti in volata. Quinta vittoria per Hopplà Petroli

Volata avvincente e incertissima nel 59° Gran Premio, Montanino, la frazione nel comune di Reggello che dopo 5 anni (l’edizione precedente nel 2019 vinta da Gregorio Ferri della Zalf)) è tornato ad ospitare la gara riservata ai dilettanti élite e under 23 organizzata dal Comitato locale e dalla Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa. Sul lungo rettilineo di via Turati dopo una gara non facile che ha visto al via 147 corridori, ha prevalso Marco Manenti della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo che ha regolato un gruppo di 21 atleti. E’ stata una volata serratissima in quanto alla sinistra di Manenti, tra quest’ultimo e le transenne, ha cercato la rimonta Magli, ma Manenti è riuscito a mantenere la prima posizione. Magli ha reclamato asserendo di essere stato ostacolato nel suo tentativo di rimonta, ma la giuria ha ritenuto che tutto si sia svolto nei limiti della regolarità. Al terzo posto il giovane Bambagioni in una gara che ha visto brillanti protagonisti, Serafini, Marocchi e Colnaghi, ripresi a una decina di chilometri dall’arrivo dopo un vantaggio massimo di 1’50“ durante la loro fuga durata circa 60 km. Nel finale si è formato così sulla testa della bella gara valdarnese, un gruppo di 21 corridori che Manenti ha regolato di forza per la quinta vittoria del team fiorentino guidata dal Ds Matteo Provini.

Ordine di arrivo: 1) Marco Manenti (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) Km 150, in 3h43’41“, media km 40,182; 2) Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali); 3) Tommaso Bambagioni (Work Service); 4) Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano); 5) Andrea De Totto (Sissio Team); 6) Ninci; 7) Crescioli; 8) Parravano; 9) Colnaghi; 10) Gioia.

Antonio Mannori