Ciclismo: grande evento per l’Us Lorese del patron Gambini. Loro Ciuffenna si veste di giallo. Esposto il trofeo del Tour 2024

LORO CIUFFENNA

Loro Ciuffenna è l’antico borgo capitale del Pratomagno, da un secolo terra (95^ Coppa Antica) di ciclismo e di ex campioni di questo sport, quali ad esempio i Mealli e Nocentini, Valerio Bonini e tanti minori. E qui c’è la grande passione della gente per il ciclismo.

E per questi motivi la Us Lorese del presidente Luciano Gambini ha avuto l’onore di presentare il Trofeo del Tour 2024, esposto nel Museo del grande scultore e pittore lorese, Venturino Venturi. Il trofeo della Grande Partenza del Tour de France 2024 avverrà per la prima volta dalla Toscana e dall’Italia. Via infatti da Firenze il 29 giugno, poi arrivi a Rimini, Bologna e Torino prima di entrare in Francia. Il Trofeo, esposto per alcuni giorni nella Pinacoteca del Museo Venturino Venturi, è stato creato nel 2013 in occasione della 100 esima edizione del Tour de France. Tanta gente ha riempito l’Auditorium giovedì scorso, quando grazie all’iniziativa della Lorese presieduta da Gambini e dal comune di Loro con in testa il sindaco Moreno Botti. Tra gli ospiti d’onore Marcello Mugnaini e Rinaldo Nocentini, protagonisti al Tour.

Il casentinese Marcello Mugnaini nel 1966 vinse il tappone pirenaico Pau-Luchon, e giunse quinto in classifica, prima della terribile caduta dell’anno successivo che in pratica segnò la fine della sua carriera a soli 27 anni.

Rinaldo Nocentini, valdarnese, indossò per otto giorni la maglia gialla nel 2009. Appassionanti i loro racconti. Intervenuto anche Saverio Metti, presidente del comitato toscano del ciclismo.

Un premio a Elisa Ferri, valdarnese cresciuta nell’Olimpia, pluri-campionessa italiana giovanile di ciclocross e azzurra ai mondiali.

Il presidente della Lorese ha commentato: "Per noi il riconoscimento è di grande soddisfazione presentare il Trofeo del Tour 2024 de France, che non era mai partito dall’Italia. Renderà omaggio ai paesi di Bartali, Nencini, Pantani e Coppi".

Giorgio Grassi