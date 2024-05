Ciclismo. I giovani a Novi. Juniores in Toscana Pomeriggio di ciclismo giovanile a Novi di Modena con la Ciclistica Novese: oltre 400 atleti da 4 regioni al via nel 26° G.P. Artigianato e Commercio. Esordienti e allievi in gara, juniores del Team Paletti in Toscana. Aleotti e Covili al Giro d'Italia.