CICLISMO. I Giovanissimi di scena sul circuito di Calcinaia

Dopo quella di Ponsacco un’altra gara per i giovanissimi in provincia di Pisa. Si corre domani pomeriggio, sabato 11 maggio, a Calcinaia il terzo Trofeo Gatto verde - Trofeo Silvio Bernardini affidato all’organizzazione del gruppo sportivo Butese. Il ritrovo è al locale Circolo Arci e circuito di un chilometro e 200 metri con partenza e arrivo nel Viale Giacomo Matteotti. Interessate alla gara che inizierà alle 15.30 con la partenza della prima batteria (G1), anche le piazze Indipendenza e Resistenza, Lungarno Roma e Lungarno Mazzini, via V. Veneto, Piazza Umberto 1°, via Vittorio Emanuele. Sono iscritti alla gara di Calcinaia oltre 150 giovanissimi, ma la gara è limitata nel numero dei partecipanti che potranno essere al massimo 120 secondo quanto stabilito.

Antonio Mannori