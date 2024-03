Ciclismo, il bis di Belleri nella Coppa Fiera di Mercatale

Mercatale Valdarno (Arezzo) – Con un finale di corsa stupendo che gli ha permesso di raggiungere la testa della corsa dopo un brillante inseguimento, il bresciano Michael Belleri si è concesso il bis stagionale dopo il precedente successo nel Gran Premio San Giuseppe di Montecassiano. Sua la 62^ Coppa Fiera di Mercatale Valdarno-Memorial Massiliano Parenti svoltasi in un pomeriggio di stampo autunnale con pioggia continua, a tratti battente, oltre al freddo e alla nebbia in collina. Il primo elogio per questo è globale per tutti gli atleti (68) che nonostante queste condizioni climatiche avverse hanno portato a termine la gara sul traguardo in salita di via Giuseppe Verdi. E chi lo ha tagliato per primo è stato il magnifico vincitore Michael Belleri sorretto da una condizione atletica invidiabile in questo avvio di stagione. L’atleta della Hopplà Petroli Firenze Don Camillo è partito alla caccia dei due magnifici protagonisti della gara per tanti chilometri, Guzzo della Trevigiani Energia Pura Marchiol e Arrighetti, ventenne della Biesse Carrera. Il suo inseguimento spettacolare, caparbio, determinato, si è concluso nel corso dell’ultimo dei sette giri in programma con l’erta di Caposelvi e prima di andare a scalare anche la collina di San Marco a pochi chilometri dalla conclusione che ha permesso il rientro di altri corridori. Sul traguardo di Mercatale Valdarno in questa classica organizzata dalla Poli Sport Mercatale 2000 e diretta da Fabrizio Carnasciali ed Enzo Amantini, Belleri è stato il più bravo di tutti, riuscendo ad anticipare di qualche decina di metri gli altri con un allungo di forza concedendo alla squadra fiorentina il secondo successo stagionale in questa corsa con 186 partenti. Un Belleri magnifico dunque, ma elogi incondizionati anche ad Arrighetti e Guzzo, al finale di Zamperini, Perani (tre atleti della Trevigiani Energia Pura nei primi cinque), Sterbini.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) Km 139,2 in 3h27’, media km 40,348 2)Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera) a 3”; 3)Edoardo Zamperini(Trevigiani Energia Pura Marchiol) a 5”; 4)Simone Griggion (idem); 5)Riccardo Perani (idem) a 9”; 6)Pietro Sterbini (Team Technipes InEmiliaRomagna) a 15”; 7)Federico Guzzo (Trevigiani Energia Pura Marchiol) a 28”; 8)Jan Filip Gruszczynski (Biesse Carrera) a 32”; 9)Etienne Grimod (idem) a 50”; 10)Leonardo Vesco (MBHBank Colpack Ballan CSB).