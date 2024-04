Ciclismo. Il clou è a Castelnuovo: c’è il gp Alcar Uno

Il 2° Gran Premio per allievi Alcar Uno Trofeo Terre dei Castelli a Castelnuovo Rangone è l’appuntamento clou del ciclismo. La gara organizzata dal Team Ali Dorate Montale, con la collaborazione tecnica della Ciclistica Maranello, scatterà oggi alle 14,30 e saranno al via ben 128 concorrenti con i migliori atleti del Nord Italia, i colori gialloblù saranno difesi dalla Ciclistica Maranello, unica compagine della provincia tra gli allievi, capeggiata dal già pluricampione regionale esordienti Marcello Pelloni. La corsa dopo la presentazione dei team presenti, si snoderà su di un circuito cittadino di 4,2 chilometri da ripetere sette volte per poi andare ad affrontare la salita del Levizzano dove è posto il Gpm e concludersi a Castelnuovo in Via Matteotti, dopo aver percorso 56,7 chilometri. Si è concluso venerdì a Levico Terme il Tour of the Alps con il pavullese Luca Covili che si è classificato 26° nella impegnativa corsa alpina e domani sarà al via nel Giro della Romagna. Sempre domani rientrerà anche il finalese Giovanni Aleotti nella Liegi-Bastogne-Liegi.

a.g.