Ciclismo. Il Giro dell’Emilia partirà da Vignola

Il G.S.Emilia del patron Adriano Amici ha annunciato l’accordo con l’amministrazione comunale di Vignola: la capitale delle ciliegie sarà sede di partenza della 107^ edizione del Giro dell’Emilia, classicissima che lo scorso anno vide la partenza dalla piazza Martiri a Carpi. "La partenza da Vignola – ha spiegato Amici – rappresenta un ritorno alle origini quando si disputava la Milano-Vignola". Dopo il ritorno delle gare giovanili del G.P.Fioritura, che quest’anno hanno visto oltre 500 atleti tra esordienti, allievi e juniores, torneranno anche i professionisti come ai tempi della ’mitica’ Vignolese 1907. Scatteranno da Vignola sia la corsa maschile che quella femminile che è giunta alla 11^ edizione. Entrambe si concluderanno come tradizione sul suggestivo traguardo di San Luca. Lo scorso anno si impose per la terza volta lo sloveno Primoz Roglic su Tadej Pogacard che sta dominando nella sua prima partecipazione al Giro d’Italia. I due sloveni saranno poi protagonisti al prossimo Tour de France che prenderà il via da Firenze e la terza tappa si concluderà proprio a S.Luca. Nella 1^ edizione 1909 vinse Pavesi e nel 1941 s’impose la prima volta Fausto Coppi che replicò nel ‘47 e ‘48 seguito da un bis di Gino Bartali nel ‘52 ‘53. Elio Giusti