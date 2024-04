Ciclismo. Il nuovo libro sull’indimenticabile Fausto Coppi. La presentazione con gli autori Fiorini e Pesci

Verrà presentato domani alla Bocciofila Modenese in Via Verdi 101 Modena alle ore 16 il libro dedicato a Fausto Coppi Campione del Mondo. A Fausto Coppi sono stati stati dedicati tantissimi libri e tra questi gli autori Roberto Fiorini e Claudio Pesci hanno voluto dedicare al campionissimo un libro ’1953-2023’ (in foto) a settant’anni dell’unico mondiale su strada conquistato che si è aggiunto ai due delle inseguimento su pista. Saranno presenti gli autori con Alberto Avallone come moderatore con interventi di Fulvio De Nigris direttore del centro studi per la Ricerca sul Coma,e degli amici di Luca,il coordinatore ciclismo Uisp Bologna Franco Magli ed Elio Giusti cronista del ciclismo modenese del Resto del Carlino con letture di brani di Luca Paolini.Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Casa dei Risvegli Luca de Nigris. Il legame di Fausto Coppi oltre alla Firenze-Modena del 1940, quando indossò la sua prima maglia rosa del primo Giro d’Italia da lui vinto, è stato cimentato con la nascita della società Fausto Coppi, nel 1957, presieduta da Dante Trentini alla quale Coppi ha donato una delle sue biciclette. In occasione del funerale di Coppi nel 1960 venne organizzato un pulmann con gli atleti della Fausto Coppi tra i quali Ercole Morselli, presidente onorario della federciclismo modenese.

Andrea Giusti