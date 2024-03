Ciclismo, il programma e gli orari della "Due Giorni" di Ponte a Egola

Ponte a Egola, 28 marzo 2024 - Tutto è pronto a Ponte a Egola per il weekend di ciclismo denominato “Pasqualando” in programma domani sabato 30 marzo e nel giorno di Pasqua, organizzato dalla S.Miniato-S.Croce e dall’U.C. S.Croce sull’Arno, con 5 prove che saranno valevoli per l’assegnazione dei Campionati Provinciali pisani, mentree la gara delle “Donne Open” assegnerà il titolo regionale 2024.

IL PROGRAMMA: Sabato 30 marzo l’apertura della rassegna alla quale risultato iscritti circa 1.100 concorrenti, è prevista per le ore 9 quando ci sarà la partenza della gara juniores su 33 giri per 72 km, con 143 iscritti; alle 11 si svolgerà l’attesa gara handbike nazionale – valevole per la Coppa Italia di Società con 43 iscritti – che prevede un’ora di corsa più un giro; alle 12.30 invece la prova dei dilettanti élite e under 23 (120 i corridori in gara su 41 giri pari a 90 km), mentre alle 15 toccherà a 158 giovanissimi (dai 7 ai 12 sia maschi che femmine), che si cimenteranno in prove di abilità su due campi di gara (via del Cuoio e via della Spira) con in palio il Memorial Pietro Brotini.

Domenica nel giorno di Pasqua, la prima gara sarà quella degli amatori con inizio alle ore 9 (23 giri e 50 km); alle 10.30 toccherà agli esordienti maschi (109 iscritti e 11 giri pari a 24 km), seguiti alle 11.30 da 155 allievi (21 giri per 46 km). Alle 13 sarà invece il turno delle donne open che risultano essere 124 (in programma 29 giri e 63 km) le quali si contenderanno il titolo toscano, mentre le donne esordienti (79) partiranno alle 15 e dovranno percorrere 10 giri e 22 chilometri; chiudono infine la due giorni, le donne allieve (64) con partenza alle 15.50 per 20 giri e 44 km. La gara Handbike avrà un percorso leggermente modificato rispetto a quello previsto per tutte le altre competizioni, che misura 2 chilometri e 200 metri. Per organizzare la gara Handbike è stata coinvolta la dottoressa Jenny Narcisi, docente all’I.C. Buonarroti di Ponte a Egola, ex atleta nazionale paralimpica e medaglia d’argento a un campionato del mondo di ciclismo paralimpico.